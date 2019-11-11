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الصغير: السراج والكبير يعتزمان اتخاذ إجراءات ضد عُملة مركزي البيضاء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان قال السفير السابق بالسنغال ووكيل وزارة الخارجية السابق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، اليوم الإثنين، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير يعتزمان إصدار قرارات واجراءات لاعتبار العملة المطبوعة من قبل مركزي البيضاء كعملة مزورة. وأضاف الصغير، في تدوينة على فيسبوك، أن هكذا أفعال “ستقضي على مدخرات سكان برقة …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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