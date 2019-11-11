“حرب أخرى” تحصد أرواح مئات الليبيين

تقرير| 218

أرقام مخيفة لضحايا حوادث المرور خلال الربع الثالث من هذا العام إذ نشرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق آخر إحصائية للحوادث المرورية المدونة في مديريات الأمن على مستوى ليبيا عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سجلت فيها 368 حادثا نتج عنها وفاة 450 شخصا.

أما الحوادث البليغة فقد بلغت 277 أصيب فيها أكثر من 550 شخصا، تليها الحوادث البسيطة بمعدل 185 أصيب فيها 439 شخصا، فيما بلغ عدد حوادث الأضرار 398 بحسب ما أعلنته إدارة شؤون المرور والتراخيص.

وذكرت الوزارة أن أكثر الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الحوادث المتفاوتة هي تجاوز السرعة المسموح بها وضعف في كفاءة السائقين ونقص في تجهيزات وسيلة النقل وعدم التركيز والانتباه والقيادة في ظروف مناخية غير مناسبة إضافة إلى العوامل النفسية والانفعالات القوية.

ودعت الداخلية إلى رفع أقصى درجات الانتباه أثناء قيادة المركبة واتباع القواعد المرورية للحد من هذه الحوادث التي باتت تشكل هاجسا كبيرا لدى المجتمع وحصدت أرواح الكثيرين.

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