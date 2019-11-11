مدير الأحوال المدنية درنة : المواطن “دسوقي راضي” ليبي الجنسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شهادة وضع عائلي لمواطن يدعي “دسوقي راضي لطيف”، صادرة عن مصلحة الاحوال المدنية طبرق على أنها مزورة .

تواصلت وكالة اخبار ليبيا 24، مع مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية درنة خير الله المبروك الصالحين والتي يعتبر فرع طبرق أحد فروعها، وأفاد أنه كلف لجنة على الفور للإطلاع على ملف المواطن المذكور رقم 47229 قيد رقم 2777306 باسم المواطن “دسوقي راضي لطيف كيلاني”، واتضح من خلال اللجنة أن المواطن المعني متحصل على شهادة اثبات الجنسية العربية تحت رقم 311225 ورقم الشهادة 497 بتاريخ 1. 3 . 2005 مع والدة “راضي لطيف كيلاني”.

وأكد مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية درنة في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن “المعني” متحصل على كتاب من رئيس مكتب شؤون اللجنة بمصلحة الأحوال المدنية بتاريخ 10 . 7 . 2008 تحت رقم 7 / 1 / 2628 يفيد بصحة وسلامة صدور شهادة إثبات الجنسية العربية.

ولفت المسؤول أن ولد “دسوقي” قد اكتتب في 12 . 6 . 2005 وجهة قدومة الصحراء الشرقية، وقد فصل المواطن “دسوقي” عن والدة بتاريخ 12 . 7 . 2012 .

وأكد مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية درنة صحة هذه الإجراءات، والتي يعتبر المعني مواطن ليبي وفقا للقانون .

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