زلة تستعد لاستضافة الدورة الأولى لمهرجان التراث والسياحة ‎ (صور)

تتواصل بمدينة زلة الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق مهرجان زلة التراثي السياحي في دورته الاولى دورة المرحوم صالح رجب ( دمار) وذلك في الفترة من 27 الى 29 نوفمبر الجاري تحت شعار “تراثنا يجمعنا”

تتضمن فعاليات المهرجان سوق مفتوح للصناعات الشعبية التقليدية بما تضمه من ازياء واكلات شعبية وتمور والصناعات القائمة عليه مثل الرب والخل و المرطبات والصناعة التي تدخل فيها التمور ومشتقاتها والسعفيات وغيرها .

وقال يوسف الطبيب رئيس جمعية زلة للفنون والتراث والمواهب المنظمة للمهرجان لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية ان اغلب فقرات البرنامج ستقام داخل اسوار قلعة زلة الاثرية التي تقع على تبة مرتفعة تطل على جميع احياء زلة حيث سيشهد اليوم الاول في الفترة الصباحية افتتاح المعارض والسوق المفتوح تليه في الفترة المسائية الافتتاح الرسمي لفاعليات المهرجان يتخلله القاء كلمات الترحيب ثم عروض للفرق المشاركة ثم حفل فني ساهر تحييه فرق الفنون الشعبية.

واضاف الطبيب ستشتمل الفاعليات كذلك على مدى ثلاثة ايام متتالية الاصبوحات والامسيات الشعرية يشارك فيها كوكبة من الشعراء الشعبيين وكذلك تجسيد الحياة اليومية القديمة في منطقة زلة من افراح ومناسبات اجتماعية ومناسبات دينية ومواسم الحصاد والدراس وجز الصوف والسهرات الفنية المتنوعة لفرق الموسيقى والفنون الشعبية والرحلات والجولات السياحية لبعض المعالم التاريخية ومن بينها واحة مدوين التي تبعد حوالي 20 ك. م عن المنطقة والتعرف على المباني القديمة الاثرية ومزارع النخيل وتجسيد عادة القنقا التي تقام عقب موسم الحصاد وغيرها من المناشط التراثية الاخرى .

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