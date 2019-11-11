الداهش: لماذا فازت شابة من أصول ليبية بمنصب في الولايات المتحدة

عقد الكاتب الصحفي عبد الرزاق الداهش مقارنة بين تعامل المجتمعين الليبي والغربي مع الذين يحملون جنسية دولة لكنهم في الأصل من دول أخرى.

وتساءل الداهش في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “لماذا فازت الشابة الليبية (أبرار عميش) بمقد في مجلس مقاطعة فيرفاكس التعليمي، بولاية فرجينيا الأمريكية؟”

وقال “نتصور أن هذا هو السؤال الأهم من أي حالة احتفاء بإنجاز الشابة، الليبية، أو الليبية الأصل” موضحا أن أبرار لم تحقق ما حققته لأنها ليبية، ولم تحصل على المقعد لأنها تنتسب للدين الإسلامي”.

وأردف “أما كون هذه الشابة أمريكية، فهذا شرط لدخول الانتخابات، وليس سببا للفوز بها، وبرقم كبير، يتخطى المئة وأربعة واربعين ألف صوت” مضيفا “هناك أمريكيين، وأمريكيات من أصول أمريكية، ترشحوا إلى هذا المقعد، وخسروا الانتخابات، التي فازت بها الشابة” كما أن “هناك أمريكيين، وأمريكيات من أصول غير أمريكية، ترشحوا إلى هذا المقعد، وخسروا معركة الصندوق”.

وتساءل “إذن ما الذي جعل الليبية، أو الليبية الأصل تفوز على أخرين، وأخريات” مجيبا “السبب الأول يعود إلى قيم المواطنة، التي تتعامل مع حامل الجنسية الأمريكية كصاحب حقوق، وواجبات، وليس صاحب نسب، أو عقيدة” أما “السبب الثاني هو معدل الجدار، أو الكفاءة، يعني ماذا سوف تقدم أبرار للمقعد، وليس ما يقدمه المقعد لها”.

وأضاف الداهش “لنفترض أن “أبرار عميش ليبية من أصول أمريكية، أو باكستانية، أو نيجيرية، فهل يمكن أن تترشح حتى لرئاسة مختبر طبي في ليبيا؟” قائلا “سيظهر علينا من يقول أنها ليست ليبية، وسيطلع من يقول أنها مجنسة، ولمجرد أن الشابة صاحبة الكفاءة ليست من أصول ليبية، فهي غير وطنية” مردفا “في أي بلد متقدم، لن نجد مفردات مثل قبائل شريفة، وحصة المنطقة، وأبن البلد، وباقي معجم التفوق، والتمييز”.

وختم بالقول “هل فهمنا الفارق بيننا وبينهم؟ ولماذا تقدموا؟ ولماذا تأخرنا؟”

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