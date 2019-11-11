إطلاق حملة مرورية واسعة في درنة

أخبار ليبيا24

أصدر مدير أمن درنة العقيد طارق عبد الجواد الغيثي تعليماته لرئيس قسم المرور والترخيص المقدم موسي العوكلي ورئيس وحده المرور الرائد عادل الغيثي بمباشر ضبط المركبات التي تسير بدون لوحات معدنية داخل درنة أو القيادة بدون ترخيص.

كما أمر الغيثي بضبط سيارات الركوبة العشوائية (سيارات خاصة تعمل لنقل الركاب) والسيارات التي ليس لديها إجراءات نقل الملكية والتأمين وإضافة إلى السيارات التي يقودها صغار السن والتي توجد بها زجاج معتم.

وأهابت مديرية أمن درنة أن قسم المرور والتراخيص سيباشر في حملات التفتيش اعتبارا من بداية الأسبوع القادم، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

وأكدت المديرية، على أنه ستكون هناك مساندة قوية من وحدات القوات المسلحة لضبط المخالفين بالقوة.

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