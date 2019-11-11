وفاة 450 شخصا في 368 حادثا خلال الربع الثالث للعام الجاري

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عن وفاة 450 شخصا جراء وقوع 368 حادثا مروريا خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2019، وذلك بحسب الإحصائية المرورية المسجلة بمديريات الأمن بالمناطق في ليبيا.

وأوضحت الوزارة على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الإثنين، أن عدد الحوادث البليغة قد وصلت إلى 277 حادثا نتج عنها إصابة 551 شخصا، فيما بلغت الحوادث البسيطة 185 حادثا نتج عنها إصابة 439 شخصا.

وأشارت الوزارة، إلى أن أكثر العوامل التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية هي تجاوز السرعة المسموح بها وقلة كفاءة السائق، ونقص كفاءة وتجهيز وسيلة النقل (المركبة)، والمخالفة المرورية وعدم الانتباه والتركيز من السائق، والقيادة في ظروف مناخية غير مناسبة، والقيادة في حالات نفسية وانفعالية قوية.

ورأت وزارة الداخلية، أن الحوادث المرورية أصبحت أكبر هاجس وقلق للمجتمع، ومن أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية وتستهدف المجتمعات في أهم مقوماتها وهو العنصر البشري.

ودعت الوزارة، جميع مستخدمي الطرق العامة أخذ أقصى درجات الانتباه عند قيادة مركباتهم وإتباع النظم والقواعد المرورية حفاظاً على السلامة العامة، وذلك للحد من وقوع هذه الحوادث التي باتت تحصد أرواح الكثيرين.

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