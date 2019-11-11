انطلاق فعاليات الملتقى العلمي لبرامج الصحة المدرسية

انطلقت في مقر البرلمان بمدينة البيضاء اليوم، فعاليات الملتقى العلمي لبرامج الصحة المدرسية، تحت شعار “نعم لتعزيز صحة أبنائنا”، وذلك برعاية وزير الصحة وتنظيم إدارة الموارد البشرية بالوزارة، بالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية الأولية.

ووفق وزارة الصحة، فإن هذا الملتقى يهدف إلى تشجيع الأنشطة التي تعزز دور الصحة المدرسية، وتحسين جودة الرعاية الصحية الأولية بالمؤسسات التعليمية في البلديات، إضافة إلى مشاركة الوزارة في برامج تعزيز المهنة، والتي من شأنها رفع مستوى دقة الأداء ونتائجه، وتطبيقه داخل أقسام الصحة المدرسية، وكذلك بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، لتطوير أنظمة الرعاية الصحية في ليبيا.

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