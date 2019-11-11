الرئاسي يكلف عماري زايد بمهام وزير التعليم

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ،اليوم الاثنين ،عن قرار المجلس رقم 1321 لسنة 2019 والقاضي بتكليف محمد عماري زايد بمهام وزير التعليم مؤقتا خلاف لعثمان عبد الجليل ،إلى حين انتهاء لجنة الفصل بين الوزارتين المشكلتين بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي.

و كان المجلس الرئاسي أصدر في وقت سابق قرار خاص بتشكيل بتشكيل لجنة لحصر أصول وموجودات وزارة التعليم بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا.

وذكر المجلس الرئاسي، في قراره، الذي طالعته “بوابة افريقيا الاخبارية”، أنه تم تشكيل اللجنة بعضوية كل من: “وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الديوان، وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، نائب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم، مدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوي بوزارة التعليم”، التابعين لحكومة الوفاق.

وتابع، أنه تتولى اللجنة المُشكلة، حصر أصول وموجودات وزارة التعليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 1267 لسنة 2019م، بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم المُشار إليه.

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