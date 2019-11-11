الرئاسي يكلف محمد عماري زايد وزيرًا للتعليم بشكل مؤقت

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أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الإثنين قرارًا بتكليف عضو المجلس ووزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة، محمد عماري زايد، بمهام وزير التعليم بالحكومة مؤقتًا إلى حين انتهاء لجنة الفصل بين وزارتي التعليم العام والتعليم العالي.

وقرر المجلس الرئاسي يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2019 إعادة هيكلة قطاع التعليم بحيث يكون “وزارة التعليم العام، وزارة للتعليم العالي”.

كما قرر تشكيل لجنة فنية بقرار من رئيس المجلس فائز السراج تتولى حصر أصول وموجودات وزارة التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين.

وغداة إصدار القرار أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق الأسبق، عثمان عبدالجليل، استقالته من منصبه احتجاجًا على القرار.

وأوضح عبدالجليل، في مؤتمر صحفي، أن قرار فصل التعليم العالي عن العام لا طائل منه، وأنه سبق ورفض هذا الاقتراح في نقاشات سابقة مع السراج. واعتبر أن الفصل بينهما يُعد “أحد أبرز أسباب تدهور التعليم في السابق “، مشدداً على أن “ارتباطهما هام ومتكامل”.

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