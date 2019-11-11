إغلاق أكثر من 50 محلا مخالفا بحي الحدائق في طبرق

قال الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس إن اللجنة الأمنية المكلفة من المجلس التسييري للبلدية بإغلاق المحال التجارية المخالفة أغلقت، اليوم الإثنين، أكثر من 5 محلات مخالفة بحي الحدائق في المدينة، مؤكدا أن أصحاب هذه المحال لا يمتلكون رخصا وإذن مزاولة المهنة.

وأوضح يونس في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المحال التجارية التي جرى إغلاقها من قبل اللجنة الأمنية هي محال لبيع المواد الغذائية والخضراوات واللحوم وصالونات حلاقة وتزيين وبيع الملابس وغيرها، مشيرا إلى أن اللجنة الأمنية باشرت أعمالها بموافقة من رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية.

وأكد الناطق باسم بلدية طبرق أن أصحاب هذه المحال سبق أن طالبتهم البلدية بضرورة تسوية أوضاعهم واستكمال إجراءاتهم، إلا أنهم لم يستجيبوا ما اضطر المجلس التسييري للبلدية لتكليف اللجنة الأمنية بإغلاق هذه المحال لحين تسوية أوضاعهم القانونية.

وطالب يونس المواطنين في مدينة طبرق بضرورة التعاون مع أفراد جهاز الحرس البلدي الذي يمتلك صفة مأمور الضبط القضائي لتمكينه من أداء مهامه ومراقبة السوق وما يباع فيه حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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