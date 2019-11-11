السراج يبحث مع رئيس شركة الكهرباء استئناف المشاريع المتوقفة

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لبحث ملف مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المتوقفة.

وبحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد أطلع السراج خلال الاجتماع على تقرير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المتوقفة، وجرى مناقشة التدابير اللازمة لدفع الشركات المنفذة للعودة لاستكمال مشاريعها.

كما جرى التطرق خلال الاجتماع الذي حضوره مستشاري السراج لشؤون الطاقة محمد ماشينة ومحمد الفلاح، إلى الخطة التشغيلية لشركة الكهرباء وسبل تسريع وتيرة العمل، وحلحلة المشاكل والمصاعب التي تواجه الشركة.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء من أبرز الشركات التي تواجه العديد من المشاكل والعقبات في ليبيا، بسبب الظروف الأمنية والأزمة المالية التي تمر بها البلاد مؤخرا.

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