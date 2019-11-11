الزائدي: ‫الحل لإيقاف الحرب هو نزع سلاح المليشيات

جدد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي التأكيد على أن ‫الحل لإيقاف الحرب هو نزع سلاح المليشيات.

وقال الزائدي في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” “أنا ضد الحرب وضد المليشيات، فلا يمكن بناء الدولة في وجود مليشيات مسلحة، ولا يمكن تحقيق وقف إطلاق النار في وجودها”.

وأضاف الزائدي أن “‫الحل لإيقاف الحرب هو نزع سلاح المليشيات” مردفا “‫تسع سنوات من الفوضى وإراقة الدماء دليل قاطع على عدم وجود سبيل لتحقيق ذلك غير القوة، لذلك ندعم جهود القوات المسلحة في حربها على الإرهاب وسيطرة المليشيات”.

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