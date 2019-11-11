المعداني يبحث مع نادي خليج سرت هذه الموضوعات

التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم الاثنين عضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم والشباب صالح عيادة ومدير فرع الهيئة العامة للرياضة والشباب سرت ناصر محمد عبد القادر رئيس واعضاء اللجنة التسيرية المؤقتة لنادي خليج سرت الرياضي الثقافي الاجتماعي المكلفة وفقا لقرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني رقم 219 لسنة 2019

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن الاجتماع خصص لبحث عدد من الملفات الادارية والرياضية والشبابية المتعلقة بنادي خليج سرت ومسيرة النادي الرياضية إضافة إلى مناقشة مقترح بإقامة مناشط ومسابقات رياضية برعاية بلدية سرت بالتعاون مع فرع الهيئة بسرت.

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