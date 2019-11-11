سفارة ليبيا في مالطا تنفي صحة “الاتفاق السري”

نفت السفارة الليبية في مالطا ما ذكرته صحيفة “الصنداي تايمز” المالطية يوم الأحد بشأن إبرام اتفاق سري بين الحكومتين المالطية والوفاق بشأن المهاجرين غير القانونيين.

وأكدت السفارة في بيان نشرته الاثنين، عدم وجود أي اتفاقيات سرية بين الحكومتين، مبينة أنهما تتعاونان بشكل وثيق فيما يخص الهجرة غير القانونية وأنشطة التهريب عبر البحر الأبيض المتوسط في إطار الشراكة (5+5) وبموجب التزاماتهما وفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وكانت صحيفة “الصندي تايمز” نشرت تقريرا يفيد بأن حكومة مالطا وقّعت اتفاقية مع خفر السواحل الليبي لاعتراض المراكب المحملة بالمهاجرين غير القانونيين في الجزيرة وإعادتهم إلى ليبيا.

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