الخرطوش يكشف لـ”218″ تفاصيل جبهات القتال

قال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش إن الوحدات العسكرية القتالية التابعة لغرفة عمليات المنطقة الغربية تحافظ على كل النقاط التي سيطرت عليها في الـ48 ساعة الأخيرة.

وأكد الخرطوش في تصريح لقناة “218”، الاثنين، أن المدفعية تتعامل بدقة مع عدد نقاط للجماعات المسلحة، وأن سلاح الجو لا يغيب عن سماء العاصمة ويستمر في تدمير مواقع تخزين الذخائر ومناطق تستخدم لتمركز الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة.

ولفت إلى نجاح سرية الهاون التابعة إلى اللواء 73 مشاة بإمرة سليمان عبدالله سليمان في استهداف مواقع تمركز الجماعات المسلحة في طريق لاصفاح وتدمير سيارة وعدد من الأفراد.

وأشار إلى أن العقيد جمعة العبيدي آمر كتيبة 298 دبابات التابعة للواء 73 مشاة، يقوم بتجهيز قوة دبابات لدعم وحدات اللواء في مهامها الجديدة، مؤكدا أن الدعم مستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لحرب “تحرير كامل طرابلس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية