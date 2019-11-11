مقبرة بالعراء في طبرق ومسؤول أمني يناشد بناء سور حولها

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشد مسؤول أمني بأمن السواحل فرع طبرق إلى ضرورة بناء جدار حول مقبرة موجود بالعراء تحوي قبورًا لـ 19 مهاجرًا غير شرعي جرى العثور على جثثهم بين عامي 2015 و2016.

وأعرب النقيب عبدالسلام شحاتة من أمن السواحل فرع طبرق عن أسفه لعدم بناء سور لحماية المقبرة من الحيوانات السائبة، مشيرًا إلى أنه إلى حد الآن لم تؤخذ عينات من الجثث ليتم متابعة أصحابها دوليا مع المنظمات المختصة بالهجرة.

وقال شحاتة، إن المقبرة جرى تدشينها بعد العثور على جثث متحللة بين عامي 2015 و2016 بعد أن قذفتهم أمواج البحر على أحد الشواطئ بين عين الغزالة غربًا والبردي شرقًا.

وذكر شحاتة، أن السلطات الأمنية في طبرق عثرت على مستندات تخص أصاحب الجثث، مشيرًا إلى أنهم يحمل بعضهم جنسيتي السودان وإريتريا.

وأضاف، أنه جرى دفن الجثث في مقبرة مجهولي الهوية بعدما تبرع مواطن بقطعة أرض تبلغ مساحتها 625 مترًا مربعًا بجوار مقبرة طبرق الإسلامية.

وأفاد شحاتة، أنه على الرغم من مرور نحو ثلاث سنوات على دفن الجثث إلا أنه لم يتم التعرف على هوية أصحابها.

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