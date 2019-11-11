الأحيرش يوجه بسرعة إنهاء دراسات صيانة جسور بالمنطقة الشرقية

وجه نائب رئيس الحكومة الموقتة لشؤون الهيئات عبد الرحمن الأحيرش، بالإسراع في إنهاء الدراسات اللازمة لصيانة بعض الجسور الحيوية في مناطق شرق ليبيا.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، بحضور رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبد القادر، ومدير إدارة المشروعات بديوان مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج، حسب بيان نشرته الحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة الآليات الموضوعة والشركات التي جرى تكليفها لوضع الدراسات اللازمة لصيانة جسري درنة والباكور.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التعجيل بإنهاء الدراسات للبدء الفعلي في صيانة هذه الجسور، وذلك لما تمثله من أهمية نظرا لوقوعها في مكان حيوي.

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