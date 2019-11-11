أندرييفا تنفي وصف ليبيا بالمرفأ الآمن لإنزال المهاجرين

نفت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندرييفا، وصف ليبيا بالمرفأ الآمن لإنزال المهاجرين المنقذين من مياه المتوسط، وذلك في معرض ردها على سؤال حول اتفاقية سرية مزعومة بين السلطات المالطية وحكومة الوفاق الوطني، تقضي باعتراض عناصر خفر السواحل الليبي لقوارب المهاجرين المتجهة إلى مالطا وإعادتها إلى ليبيا.

وأكدت مينا أندرييفا عدم امتلاكها تفاصيل بشأن التقرير على الرغم من اطلاعها على نصه، مشيرة إلى أنه ليس لديها أي تعليق على هذا الموضوع في حال لم يتم تأكيده، وأنه يجب توجيه السؤال إلى مالطا.

وكانت صحيفة تايمز أوف مالطا، قد تحدثت عن هذه الاتفاقية السرية بين طرابلس وفاليتا، والتي نفتها السفارة الليبية لدى مالطا اليوم الإثنين.

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