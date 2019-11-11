«مطارات الموقتة» تبحث تفعيل عقود المشاريع المتعثرة بمطار طبرق

عقد رئيس مصلحة المطارات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة، صالح الشتيوي، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مدير عام مطار طبرق الدولي سعد جاب الله لبحث إعادة تفعيل عقود المشاريع المتعثرة بالمطار منذ فترة، بحسب المكتب الإعلامي لمطار طبرق الدولي.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر المصلحة في مدينة البيضاء عدد من المهندسين التابعين للإدارة الهندسية ومدير مكتب التفتيش والمتابعة ومدير المكتب القانوني بمصلحة المطارات ومهندسون من مكتب المهابط والمنشآت بمطار طبرق.

وأوضح المكتب الإعلامي لمطار طبرق أن الاجتماع خصص للتباحث حول وضع الحلول للمشاريع المتعثرة بالمطار وسحب المشاريع المتوقفة منذ فترة طويلة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن مدير عام مطار طبرق سعد جاب الله أوضح خلال الاجتماع أن «باقي المشاريع بالمطار تتطلب صرف مستحقات الشركات لكي تستأنف العمل لاستكمال المشاريع التي تجاوزت نسب الإنجاز فيها قرابة ال50%».

من جهته أكد رئيس المصلحة التابعة للحكومة الموقتة أن «قرار التسييل رقم 2019/577 يتضمن مستحقات الشركات المنفذة بالمطار، وتم الاتفاق على إحالة المشاريع الجاهزة للتعاقد خلال 10 أيام إلى الهيئة العامة للمواصلات والنقل لإستكمال إجراءات التعاقد».

وأشار المكتب الإعلامي لمطار طبرق إلى أن المشاريع المستهدفة تشمل: صيانة برج المراقبة وتنفيذ غرفة تحكم حقل الإنارة وإنشاء صالة الركاب بمساحة 2000 متر مربع بالإضافة لإنهاء مشكلة تعثر مشروع صيانة المهبط 02_20 وكذلك مشروع تركيب أبراج الإنارة لساحة وقوف الطائرات.

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