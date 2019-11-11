اجتماع لوضع آلية لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات التابعة لهيئة المواصلات

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، رئيس مجلس الوزراء المكلف عبد الرحمن الأحيرش اليوم، وضع آلية لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل، خلال اجتماع عقده مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات محمد عبد القادر.

الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، تم خلاله استعراض الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها للشركات الجوية الناقلة، التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، ووضع آلية لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات التابعة للهيئة.

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