مجلس الوزراء يطالب بالإسراع في صيانة بعض الجسور الحيوية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات اليوم، تعليماته بالإسراع في إنهاء الدراسات اللازمة لصيانة بعض الجسور الحيوية في مناطق شرق البلاد.

تعليمات رئيس مجلس الوزراء المكلف، جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبد القادر، لمناقشة الآلية الموضوعة، والشركات التي تم تكليفها بوضع الدراسات اللازمة لصيانة جسر درنة وجسر الباكور، حيث تم التأكيد على ضرورة التعجيل بإنهاء الإجراءات، للبدء الفعلي في صيانة هذه الجسور وضمان السلامة، ولما تمثله هذه الجسور من أهمية نظرا لوقوعها في مكان حيوي.

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