المؤقتة توجه بصيانة الجسور الحيوية شرق ليبيا

أصدر نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة لشؤون الهيئات رئيس الوزراء المكلف عبدالرحمن الأحيرش تعليماته بالإسراع في إنهاء الدراسات اللازمة لصيانة بعض الجسور الحيوية في مناطق شرق ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن تعليمات الأحيرش جاءت خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبد القادر، بحضور مدير إدارة المشروعات بديوان مجلس الوزراء إبراهيم الدعباج.

وناقش الاجتماع الآلية الموضوعة والشركات التي تم تكليفها لوضع الدراسات اللازمة لصيانة جسر درنة وجسر الباكور.

وأصدر الأحيرش تعليماته بضرورة التعجيل بإنهاء الإجراءات للبدء الفعلي في صيانة هذه الجسور لضمان السلامة، ولما تمثله هذه الجسور من أهمية نظرا لوقوعها في مكان حيوي.

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