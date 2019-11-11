قبيلة الفرجان تعلق عضويتها بالمجلس الاجتماعي لقبائل سرت

سرت-العنوان أعلن المجلس الاجتماعي لقبيلة الفرجان اليوم الإثنين تعليق عضويتها بالمجلس الاجتماعي لقبائل سرت احتجاجًا على إقصاء أبنائها المكلفين بمهام بالمؤسسات العامة لبلدية سرت. وقال المجلس في رسالة موجهة إلى رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت إن أبناء القبيلة يتعرضون لمضايقات وإقصاء، وطالب المجلس بضرورة تسوية الوضع الحالي.
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صحيفة العنوان الليبية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
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