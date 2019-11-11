تكليف محمد عماري زايد وزيرًا لتعليم الوفاق بشكل مؤقت

طرابلس-العنوان قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الإثنين تكليف عضو المجلس، محمد عماري زايد، بمهام وزير التعليم بالحكومة مؤقتًا خلفًا للوزير المستقيل الدكتور عثمان عبدالجليل، وذلك إلى حين انتهاء إجراءات الفصل بين وزارتي التعليم العام والتعليم العالي. وقرر المجلس الرئاسي يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2019 إعادة هيكلة قطاع التعليم بحيث يكون “وزارة التعليم العام، وزارة …
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صحيفة العنوان الليبية
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