معيتيق يبحث مع مسؤول أممي ملف النازحين

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الاثنين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء بحث ملف النازحين، والاستراتيجية التي يتم من خلالها التعامل مع الملف وجرى خلال الاجتماع التأكيد على التنسيق مع البعثة الأممية لوضع استراتيجية للتعامل مع ملف النازحين وحلحلته.

وأكد معيتيق على أهمية العمل الذي تقوم به اللجنة العليا للنازحين بوضعها الآليات اللازمة لمعالجة ملف النازحين بالكامل وتذليل الصعوبات التي يواجهونها.

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