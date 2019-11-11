انطلاق فعاليات المنتدى اللبيبي الاقتصادي الاستثماري في المغرب

انطلقت فعاليات المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول بالمملكة المغربية، اليوم الإثنين، بمشاركة أكثر من 400 شخص من 12 دولة يمثلون القطاع العام والخاص ومختلف المجالات الاقتصادية الليبية، تحت رعاية المجلس الرئاسي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد المغربية.

وتضم أعمال المنتدى، الذي يستمر ليومين، جلسات عمل تركز على التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الليبي، وكذلك وسائل الاستفادة من تجربة المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار، كما يناقش التوجهات المستقبلية لقطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة في ليبيا والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في هذا المجال، ويبحث المشاركون أيضا سبل تعزيز الاستثمار والثقة بين القطاع الخاص الليبي والفاعلين الاقتصاديين الدوليين، لا سيما من خلال توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الشركات الليبية ونظيراتها الدولية، إذ يخطط المنتدى لعقد لقاءات مباشرة من أجل تمكين الفاعلين الاقتصاديين الليبيين الرئيسيين من إقامة علاقات تجارية مع المستثمرين الدوليين، كما يعتبر فرصة لتعزيز جاذبية الاستثمارات في ليبيا وإقامة شراكات مربحة ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين الدوليين.

وأكد المدير التنفيذي للمنتدى المهدي عبد العاطي، أن المنتدى يؤكد متانة علاقات التعاون والشراكة بين البلدان المغاربية وعمقها الاستراتيجي لليبيا، مضيفا أن اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث الاقتصادي يعزى إلى الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة في دعم ونجاح الحوار الليبي الذي انعقد في الصخيرات والذي عرف توقيع الاتفاق السياسي الليبي في ديسمبر 2015.

وأوضح أن ليبيا تعتزم -من خلال المنتدى- الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في تنمية الاستثمار، مشيرا إلى أن تجربة المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار يمكن أن تفتح آفاقا جديدة للعلاقات بين المغرب وليبيا وتسهم في زيادة تعزيز التعاون والمبادلات الاقتصادية بين البلدين.

من جهته، قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن المغرب سيواصل دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا، مضيفا في كلمة تلاها باسمه وزير الشغل والادماج المهني، محمد أمكراز، أن إقامة علاقات قوية وسليمة بين بلدان المنطقة المغاربية ليس مطلبا شعبيا لهذه البلدان فقط، بل أيضا مطلب لشركاء المغرب جميعا، الأوروبيين والإفريقيين والعرب ببلدان المغرب العربي، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المنطقة.

وأوضح أن المغرب لطالما تبنى مواقف سليمة تهدف إلى بناء منطقة مغاربية قوية سياسيا واقتصاديا وتعمل من أجل رفاهية شعوب المنطقة وازدهارها، مشيرا إلى أنه من خلال استضافتها لهذا المنتدى، تؤكد المملكة مرة أخرى التزامها لصالح منطقة مغاربية قوية ومستقرة سياسيا ومزدهرة اقتصاديا.

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