لجنة الانتخابات البلدية بالمؤقتة تعلن جاهزيتها لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية بالحكومة المؤقتة، جمال عبد الشفيع، اليوم الإثنين، جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات البلدية.

وأكد عبدالشفيع، في كلمة مسجلة ومقتضبة، أن اللجنة جاهزة للانتخابات المقبلة على مستوى البلديات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، حيث تطرق رئيس اللجنة لاجتماع اللجنة السابق يوم 6نوفمبر بمقر رئاسة الوزراء بمنطقة قرنادة مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني.

وقال رئيس اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية، إن رئيس الحكومة الإذن للجنة للبدء في الانتخابيات خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف، أن اللجنة على أهبة الاستعداد وفي انتظار تعليمات رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة لتحديد البلديات المستهدفة من الانتخابات.

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