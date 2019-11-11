بعد تكليفه بـ«التعليم».. تفاصيل لقاء عماري زايد وممثلي التنسيقيات والنقابات

التقى عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد، في ديوان رئاسة الوزراء اليوم الإثنين، عددا من مراقبي التعليم في البلديات، وممثلين عن تنسيقيات ونقابات المعلمين، بحضور وكلاء الوزارة ومدراء عدد من الإدارات المختصة.

وتقدم عماري، خلال اللقاء، باعتذار للمعلمين على التقصير تجاههم، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به المعلم وكل العاملين في القطاع للنهوض بالعملية التعليمية، حسب بيان لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

واستعرض اللقاء، الخطوات التي ستتخذها الحكومة تجاه إقفال عدد من المدارس بعدد من البلديات، ومنها إعادة النظر في القرارات الصادرة عن وزارة التعليم مؤخرا.

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وتطرق عماري، إلى الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية بشأن توحيد جدول المرتبات لكافة العاملين بالدولة، وعزم الحكومة الاستمرار في الإصلاحات الإدارية والمالية لقطاع التعليم بشكل يضمن الرفع من مستوى العملية التعليمية.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، أكد وزير التعليم الجديد إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تعليمات لصندوق التأمين الصحي بأن تكون شريحة المعلمين أولى المستهدفين من خدمات الصندوق.

ولفت البيان إلى أن الحضور «أبدوا ارتياحهم من الخطوات التي اتخذتها الحكومة، وأكدوا ضرورة العمل بشكل موازي لافتتاح المؤسسات التعليمية خلال الأيام المقبلة».

واتفق المجتمعون على «جملة من الخطوات العملية التي تضع المعلم في صورة الإجراءات الواجب اتخاذها بالخصوص»، حسب البيان.

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