في اجتماعه الأول بعد تكليفه وزيرًا لتعليم الوفاق..عماري زايد يعتذر للمعلمين

أخبار ليبيا24

تقدم عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد اليوم الإثنين بالاعتذار لشريحة المعلمين عن التقصير تجاههم.

وأكد زايد خلال اجتماعه بعدد من مراقبي التعليم في البلديات، وممثلي عن تنسيقيات ونقابات المعلمين في ديوان رئاسة الوزراء على أهمية الدور الذي يقوم المعلم وكل العاملين بالقطاع للنهوض بالعملية التعليمية.

واستعرض وزير التعليم المكلف أمامهم الخطوات التي ستتخذها الحكومة تجاه إقفال عدد من المدارس بعدد من البلديات، ومنها إعادة النظر في القرارات الصادرة عن وزارة التعليم مؤخرًا.

وقام زايد بوضعهم في صورة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية بشأن توحيد جدول المرتبات لكافة العاملين بالدولة، وعزم الحكومة الاستمرار في الإصلاحات الإدارية والمالية لقطاع التعليم بشكل يضمن الرفع من مستوى العملية التعليمية.

وأوضح للمجتمعون التعليمات الصادرة عن الرئيس لصندوق التأمين الصحي بأن تكون شريحة المعلمين أولى المستهدفين من خدمات الصندوق.

وأكد الحضور على ضرورة العمل بشكل موازي لافتتاح المؤسسات التعليمية خلال الأيام المقبلة، كما افتقوا على جملة من الخطوات العملية التي تضع المعلم في صورة الإجراءات الواجب اتخاذها بالخصوص.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرر ، تكليف عضو المجلس محمد عماري زايد، وزيرًا مؤقتًا لوزارة التعليم خلفًا للوزير المستقيل الدكتور عثمان عبدالجليل.

وأثار تكليف الوزير الجديد ردودًا معارضة، استندت على التاريخ الفكري والسياسي للوزير الجديد.

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