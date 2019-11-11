اخبار ليبيا الان

بقلم فوزي عمّار : حول مؤتمر برلين !

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

مقال رأي بقلم فوزي عمّار

أتاحت لي الصدفة مؤخرا أن التقي مسؤول الماني سامي
في رحلة من تونس حيت يعمل الي عاصمة أوربية و تجاذبنا أطراف الحديث حول مؤتمر برلين  طوال الرحلة.

كان الرجل شديد الصراحة متفائلاً و لكنه ايضا حَذر في نفس الوقت من توقعات مبالغ فيها فهو كما قال لا يريد لألمانيا الدولة المتعادلة الوقوع في دعم أحد الأطراف على حساب الآخر و طلب مني نقل هذه المعلومة و هي أن الليبين يرفعون سقف توقعات مؤتمر برلين القادم .

فمؤتمر برلين ( حسب قول المسؤول الألماني ) هو فقط لأجل التوافق الدولي حول ليبيا و لن يدخل في الشأن الداخلي الليبي .

وفي هذا الصدد فقد فند ادعاءات خالد المشري التي صرح بها حول مؤتمر برلين في احد القنوات الفضائية بأن المؤتمر سوف يحل المشكل الليبي و وصف تصريحات المشري بأنها بعيدة عن الحقيقة و أضاف أن المشري لن يكون مدعواً و لا أي من الأطراف الليبية للمؤتمر .

ثم اتجه لي بسؤال: كيف تري انت الوضع؟

قلت له: إن المتشائم سيري أن هذا المؤتمر سيكون تقسيم
للكعكعة الليبية دون حضور أهلها ، اما المتفائل فسيري أنها بداية الحل حيث أن المشكل الليبي هو مشكل دولي و صراع بالوكالة كما قال كثيرون.

و دللت له على وجهة نظري قائلا : دعني أولا أبدء من أساس نظري و هو أن المشكل الليبي هو مشكل بنيوي و ليس تشغيلي ما لم نضع منهجية قبل التعامل مع الشأن اليومي فلن نري نتائج مختلفة . أما اعادة نفس المدخلات فلن تنتج الا نفس المخرجات البائسة.

ان استعمال سياسة الغموض البناء التي تستعملها بعثة الامم المتحدة في القضية الليبية و التي افشلت مؤتمر غدامس ؛ سياسة الغموض التي اسس لها وزير خارجية امريكا كيسنجر في اتفاقية السلام بين مصر و اسرائيل قد لا تنفع في الحالة الليبية  لان الحالة الليبية حالة احتراب محلي و ليس بين دول .

أنا اعتقد إن أداء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في السنوات الثمانية أشبه بالمثل الروسي الذي يقول ( نجحت العملية الجراحية لكن المريض مات ) و هي حالة من الاهتمام بالعمليات process و ليس اهتمام بالنتائج .

نحن لدينا حالة احتراب مستمرة و حالة فساد و لدينا مسؤولين علي الفساد مزمنين ، لقد تغير 7 رؤساء حكومات و لم يتغير خازن المال المحافظ ( الصديق الكبير ) في أطول و اكبر عملية فساد في تاريخ ليبيا .

نتمني أن يسقط هؤلاء الأشخاص قبل سقوط أوراق هذا الخريف.

و اضفت اعذر جهلي .. و لكني اتسائل حول مؤتمر برلين
و هو اذا كانت مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا هي بعثة دعم فكيف لها أن تقنع الدول الكبري و تغير مهمة البعثة
و تتحصل على new mandate وعلى إجماع في مجلس الأمن خاصة و أن هناك الكثير من اللحم علي شواية مجلس الأمن من سوريا و إيران و العراق و غيرها .

ان استعمال السياسة الناعمة shuttle policy بدلاً من gunboat policy و هي سياسة الحزم و توفر آليات تنفيذها لن تحل حالة الحرب في طرابلس.

و اخيرا لقد قلنا منذ البداية أن اتفاق الصخيرات كان معيبا لانه لم ينص على جمع السلاح المنفلت و لم تحضره كل ألاطراف الليبية .

و ما لم يتم جمع السلاح من يد المليشيات لن نري حلا مهما قامت الأمم المتحدة من مؤتمرات و ندوات  ، كما ان اي لقاء لا يأخذ في الاعتبار أن الأطراف هي من تحدد من يمثلها في الحوار ، فمن غير المنطقي ان تتولى البعثة او اي جهة اخرى تسمية أشخاص وتنسبهم لأطراف لم يتم الاتفاق على ثمتيلهم لهذا الطرف أو ذاك .

اخيرا نتمني أن تكون هذه المرة فرصة حقيقة لمرحلة أولى لحل الأزمة بدلا من إدارة الأزمة و إطالة وجع البسطاء الليبين .

تغيرت ملامح الرجل و انطفأ بريق التفاؤل في عينيه و زاغ بصره ..و أنا آثرت عدم اضافة المزيد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك