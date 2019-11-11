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تحرّك لمعلمي باطن الجبل المشمولين بالإيقاف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر مكتب الاحتياط العام بمراقبة تعليم باطن الجبل في تعبئة النماذج الخاصة بالمعلمين الذين صدر بحقهم قرار إيقاف المرتبات ومن المقرر إرسال النماذج في مدة قصيرة إلى وزارة التعليم للنظر في قرار إيقاف الرواتب.

وتضمنت النماذج استمرارية العمل وتعبئة جميع البيانات المتعلقة بالمعلمين من تحصلهم على المؤهل العلمي وحتى تاريخ مباشرة عملهم.

ومن المقرر أن تتم عملية تعبئة النماذج خلال وقت قصير ليتم إرسالها إلى وزارة التعليم لاتخاذ الإجراءات التي تحول دون توقف رواتب المعلمين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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