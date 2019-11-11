تحرّك لمعلمي باطن الجبل المشمولين بالإيقاف

باشر مكتب الاحتياط العام بمراقبة تعليم باطن الجبل في تعبئة النماذج الخاصة بالمعلمين الذين صدر بحقهم قرار إيقاف المرتبات ومن المقرر إرسال النماذج في مدة قصيرة إلى وزارة التعليم للنظر في قرار إيقاف الرواتب.

وتضمنت النماذج استمرارية العمل وتعبئة جميع البيانات المتعلقة بالمعلمين من تحصلهم على المؤهل العلمي وحتى تاريخ مباشرة عملهم.

ومن المقرر أن تتم عملية تعبئة النماذج خلال وقت قصير ليتم إرسالها إلى وزارة التعليم لاتخاذ الإجراءات التي تحول دون توقف رواتب المعلمين.

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