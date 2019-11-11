ثروة ليبية جديدة تتدفق في الأنابيب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، إتمام التجارب التشغيلية لمحطة حقل الفارغ “المرحلة الثانية” من قبل شركة الواحة، وقالت إن التجارب أظهرت أن الحقل قادر على إنتاج حوالي 150 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف، ونحو 10 آلاف برميل من المكثفات في اليوم، من سبع آبار.

وذكرت المؤسسة في بيان مساء الاثنين، أنه سيتمّ ضخّ الغاز عبر أنبوب بطول 110 كيلومترات إلى حقل انتصار (103أ) التابع لشركة الزويتينة للنفط، ومنه إلى شبكة الساحل بعد أن أكّدت التحاليل المختبرية جودته ومطابقته للمواصفات القياسية المطلوبة.

ولفتت “الوطنية للنفط” أن الأيام القادمة ستشهد إدخال البئر الثامن ب ب-11 على خط الإنتاج مما سيضيف إنتاج 30 مليون قدم مكعب من الغاز وحوالي خمسة آلاف برميل من المكثفات يومياً بمجرد الانتهاء من إصلاح عطب التسرب الذي حدث في منظومة صمامات رأس البئر وتنظيف مكونات الغاز المنتج من البئر من الشوائب.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع إن أهمية هذا المشروع تتمثل في تغذية محطات توليد الكهرباء للمساهمة في فك أزمة نقص الكهرباء، إضافة إلى تغذية مصانع الميثانول ومصانع الأسمدة بمرسى البريقة.

يذكر أن مشروع تطوير حقل الفارغ “المرحلة الثانية” تعرض للتوقف الاضطراري عدة مرات عقب تدهور الأوضاع الأمنية منذ عام 2011، ما تسبب في مغادرة المقاول للموقع لفترات طويلة عاد بعدها لاستئناف العمل ليتوقف من جديد بعد إعلان المقاول (جي و بي) عن إفلاسه في أواخر عام 2018، الأمر الذي تطلّب الدخول في مفاوضات معقدة أسفرت في نهايتها عن اختيار مقاول بديل وافق على استئناف العمل الذي كاد أن يتوقف من جديد بسبب تردّي الأوضاع الأمنية مرة أخرى في أبريل 2019.

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