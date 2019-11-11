الرقابة الإدراية تتحرك ضد أدوية هندية مزورة

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية خطابا طالبت فيه إيقاف التعامل مع شركة “تكسوفارما” لتصنيع الأدوية مع التحفظ على جميع الشحنات الخاصة بها.

وألزمت الهيئة في خطابها الجهات الخاضعة لها بالتحفظ على جميع شحنات الشركة والتي تعد العلامة التجارية المسجلة من إحدى الشركات الليبية، إلى حين الانتهاء من إجراءات البحث والتحقيق في القضية رقم 19 لسنة 2019 والمتعلقة بتقرير لجنة تقييم المصادرة بإدارة الأمن الاقتصادي حول الأدوية الهندية المزورة والتي قامت الشركة بتوريدها.

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