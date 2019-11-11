اخبار ليبيا الان

الرقابة الإدراية تتحرك ضد أدوية هندية مزورة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية خطابا طالبت فيه إيقاف التعامل مع شركة “تكسوفارما” لتصنيع الأدوية مع التحفظ على جميع الشحنات الخاصة بها.

وألزمت الهيئة في خطابها الجهات الخاضعة لها بالتحفظ على جميع شحنات الشركة والتي تعد العلامة التجارية المسجلة من إحدى الشركات الليبية، إلى حين الانتهاء من إجراءات البحث والتحقيق في القضية رقم 19 لسنة 2019 والمتعلقة بتقرير لجنة تقييم المصادرة بإدارة الأمن الاقتصادي حول الأدوية الهندية المزورة والتي قامت الشركة بتوريدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك