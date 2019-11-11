من هو محمد عماري ولماذا أثار قرار تكليفه وزيرًا لتعليم الوفاق أراء معارضة

بنغازي-العنوان أثار تكليف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الإثنين عضو المجلس محمد عماري زايد وزيرًا مؤقتًا لوزارة التعليم آراء معارضة، استند أصحابها على الخلفية العقائدية المتطرفة التي يحملها الوزير الجديد، فمن هو “محمد عماري زايد”؟ ولد محمد عماري زايد الورفلي عام 1973 بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر وحاصل على الثانوية العامة من مدرسة أبي عبيدة بن …

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