الجيش السوداني يفند الادعاءات بشأن وجود ألف جندي سوداني بليبيا

الخرطوم-العنوان فند الناطق باسم الجيش السوداني عميد ركن عامر محمد الحسن، الادعاءات التي أوردتها قناة الجزيرة القطرية حول تواجد قوات سودانية في ليبيا. وقال الحسن في مداخلة هاتفية مع قناة ليبيا الحدث اليوم الإثنين، “إنها أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة، والقصد منها غير واضح بالنسبة لنا”. أضاف، أن هناك جهات دولية تنفذ أجندة، …
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صحيفة العنوان الليبية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
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