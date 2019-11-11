تعرف على عاشور بن خيال من خلال 10 معلومات

1) هو عاشور بن خيال سياسي ودبلوماسي ليبي ولد في برقة بمدينة درنة في سبتمبر 1939

2) سميّ لوزارة الخارجية في 22 نوفمبر 2011 من قبل عبد الرحيم الكيب في حركة مفاجئة، لأن المنصب كان يشار إلى شغله من قبل نائب سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي. ووصف بأنه شخصية غير معروفة قبل

3) كان في السابق السكرتير الأول في السفارة الليبية بروما في أواخر عقد الستينات.

4) عمل بن خيال كسكريتير أول بسفارة ليبيا ومستشار للبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، بنيويورك في مجلس الأمن الدولي خلال فترة عضوية ليبيا 1976-1977.

5) خلال فترة ولايته في الأمم المتحدة عمل أيضًا بصفته نائب مندوب ليبيا مع منصور رشيد الكيخيا.

6) كان سفير ليبيا إلى كوريا لكنه استقال في 1984 بعد أن أطلق مسلح النار من داخل السفارة الليبية في لندن على احتجاج خارج السفارة، ما أدى الى مقتل ضابطة الشرطة ايفون فليتشر .

7) بعد انشقاقه، انضم بن خيال إلى إلى صفوف المعارضة وعين لاحقًا نائب الأمين العام التحالف الوطني الليبي.

8) في 2005، بعد مقتل الكيخيا، عمل كرئيس مجلس إدارة ولاحقًا كرئيس للمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية.

9) أثناء أحداث فبراير أعلن المؤتمر دعمه للمجلس الوطني الإنتقالي وتخصيص كل إمكاناته “لخدمة الوطن”.

10) في فبراير 2012 ، اعلنعاشور بن خيال أن حكومة بلاده الإنتقالية لا تستطيع أن تمنع الليبيين من القتال والمشاركة بالإنتفاضة السورية، لا سيما وأنها تتخذ موقفاً هو الأشد من نوعه بالعالم العربي ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وقال بن خيال بمقابلة مع صحيفة (فايننشال تايمز) الجمعة “إننا في الواقع لا نستطيع منع أي شخص من التوجه إلى سوريا، فالناس يريدون الذهاب إلى هناك والقتال مع السوريين ولن يمنعهم أحد، ونحن لا نتخذ هذا الموقف رسميا، غير أننا لا نستطيع التحكم برغبة الناس”. واضاف وزير الخارجية الليبي أن حكومته الإنتقالية “اتخذت خطوة ثورية جداً للإعتراف بالمجلس الوطني السوري (المعارض)، وتدعم أولئك الذين يقاتلون النظام في سوريا”،

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