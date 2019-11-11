القوات المسلحة تطارد المجموعات المسلحة بسوق الخميس

طرابلس-العنوان قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الإثنين، إن المجموعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق بدأت تشهد انهيارًا أمام وحدات القوات المسلحة. وأكد المسماري، أن وحدات الجيش الوطني نفذت عملية ناجحة لمطاردة الجماعات المسلحة في محيط مصنع الإسمنت بسوق الخميس مسيحيل إلى غرب الهيرة. وأشار المسماري، إلى أن المطاردة لازالت …

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