آكتشف 15 معلومة عن الإرهابي الذي كلفه السراج بوزارة التعليم

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الإثنين تكليف عضو المجلس محمد عماري زايد وزيرًا مؤقتًا لوزارة التعليم خلفًا للوزير المستقيل الدكتور عثمان عبدالجليل.

1) ولد محمد عماري زايد الورفلي في العام 1973 بمدينة الإسكندرية المصرية،

2) حصل على الثانوية العامة من مدرسة أبي عبيدة بن الجراح ببنغازي سنة 1990.

3) التحق بكلية الهندسة بجامعة بنغازي وتحصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية (تخصص إلكترونات) عام 1994.

4) واصل الدراسة للحصول على درجة الماجستير وأنهى دراسة المواد الدراسية عام 1998.

5) إنخرط مبكرا في التطرف من خلال إعتناقه فكر االاسلام السياسي سنة 1991 بانضمامه لحركة التجمع الإسلامي المعارضة للنظام ،

6) عرف عنه أنه كان من أنصار الأعمال الإرهابية لضرب الدولة من الداخل.

7) غادر البلاد في دورة تدريبية عام 1998 حيث واصل العمل السياسي والإعلامي المعارض لنظام الزعيم الراحل معمر القذافي طوال فترة تواجده بالخارج ، ضمن التيارات الإخوانية المرتبطة بأجهزة المخابرات في عواصم غربية على رأسها لندن

8) حصل على الدكتوراة عام 2005 في تقنيات الهندسة المتقدمة من جامعة مانشستر البريطانية وبقي في الخارج إلى أن عاد إلى ليبيا بعد الإطاحة بالنظام.

9) انتخب عام 2012 عن مدينة بنغازي لعضوية المجلس التشريعي (المؤتمر الوطني العام السابق) وتم تكليفه برئاسة لجنة المواصلات والاتصالات، ثم رئيسا للجنة السياسية.

10) كان زايد عضوا في لجنة الحوار السياسي في اتفاق الصخيرات، وتم إختياره عضوا في المجلس الرئاسي.

11 ) عرف عنه إستماتته في الدفاع عن الجماعات الإرهابية وخاصة في بنغازي ودرنة وإشرافه على توجيه المساعدات لها كما يكن عداء للجيش ووصف قواته بأنها “ميليشيات الخارج عن الشرعية خليفة حفتر”، مشيرا إلى أنها تهدف إلى زعزعة أمن البلاد والانقلاب على الشرعية لتحقيق مكاسب شخصية وعسكرة الدولة.

12) وصف زايد قوات الجيش الوطني بأنها “ميليشيات الخارج عن الشرعية خليفة حفتر”، مشيرا إلى أنها تهدف إلى زعزعة أمن البلاد والانقلاب على الشرعية لتحقيق مكاسب شخصية وعسكرة الدولة.

13) يعتبر زايد من عتاة الإرهاب المصنفين ضمن قوائم مجلس النواب

14) يقول المقربون منه أنه دائم الإستعداد لمغادرة طرابلس في أي وقت بسبب خشيته من تقدم الجيش الذي يكن له عداء صارخا

15) في 11 نوفمبر 2019 كلفه فائز السراج بالإشراف على وزارة التعليم مؤقتا ، لكن المراقبين يرون أن إخوان ليبيا كانوا منذ فترة يعلمون على السيطرة على وزارة التعليم من أجل ضمان إختراق عقول النشء

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