بالصور.. مركز دعم القرار بالقوات المسلحة ينظم صالونًا سياسيًا ببنغازي

بنغازي-العنوان نظم مركز دعم القرار بالقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الإثنين في بنغازي صالونًا سياسيًا تحت عنوان “ليبيا اليوم بين خيار العسكري لاستعادة الوطن والدولة وبين مسارات الحوار من الصخيرات إلى برلين”. وحضر الصالون السياسي عدة شخصيات أكاديمية وسياسية وقانونية وإعلامية.
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
آكتشف 15 معلومة عن الإرهابي الذي كلفه السراج بوزارة التعليم
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
القوات المسلحة تطارد المجموعات المسلحة بسوق الخميس
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
تعرف على عاشور بن خيال من خلال 10 معلومات
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الجيش السوداني يفند الادعاءات بشأن وجود ألف جندي سوداني بليبيا
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
أضف تعليقـك