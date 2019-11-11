بالصور.. مركز دعم القرار بالقوات المسلحة ينظم صالونًا سياسيًا ببنغازي

بنغازي-العنوان نظم مركز دعم القرار بالقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الإثنين في بنغازي صالونًا سياسيًا تحت عنوان “ليبيا اليوم بين خيار العسكري لاستعادة الوطن والدولة وبين مسارات الحوار من الصخيرات إلى برلين”. وحضر الصالون السياسي عدة شخصيات أكاديمية وسياسية وقانونية وإعلامية.

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