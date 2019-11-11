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بالصور.. مركز دعم القرار بالقوات المسلحة ينظم صالونًا سياسيًا ببنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان نظم مركز دعم القرار بالقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الإثنين في بنغازي صالونًا سياسيًا تحت عنوان “ليبيا اليوم بين خيار العسكري لاستعادة الوطن والدولة وبين مسارات الحوار من الصخيرات إلى برلين”. وحضر الصالون السياسي عدة شخصيات أكاديمية وسياسية وقانونية وإعلامية.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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