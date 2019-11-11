عماري يعتذر للمعلمين.. ويؤكد إعادة النظر بالقرارات الأخيرة

التقى عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم المكلف محمد عماري، الاثنين، بعدد من مراقبي التعليم في البلديات، وممثلين عن تنسيقيات ونقابات المعلمين، بحضور وكلاء الوزارة ومديري عدد من الإدارات المختصة.

ووفق إدارة التواصل، فقد تقدم عماري بالاعتذار للمعلمين عن التقصير تجاههم، وأكد أهمية الدور الذي يقوم المعلم وكل العاملين بالقطاع للنهوض بالعملية التعليمية.

واستعرض عماري خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الخطوات التي ستتخذها الحكومة تجاه إقفال عدد من المدارس بعدد من البلديات، وإعادة النظر في القرارات الصادرة عن وزارة التعليم مؤخرًا.

ووضع الحضور في صورة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية بشأن توحيد جدول المرتبات لكافة العاملين بالدولة، وعزم الحكومة الاستمرار في الإصلاحات الإدارية والمالية لقطاع التعليم بشكل يضمن الرفع من مستوى العملية التعليمية.

وأكد عماري على التعليمات الصادرة عن فائز السراج لصندوق التأمين الصحي بأن تكون شريحة المعلمين أولى المستهدفين من خدمات الصندوق.

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