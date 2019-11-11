الإمداد الطبي يتسلم 25 ألف حقنة من علاج اللشمانيا

أخبار ليبيا24

قالت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة في حكومة الوفاق وداد بن نيران، إن مخازن جهاز الإمداد الطبي استلمت 25 ألف حقنة من عقار “البنتوستام” فرنسي المنشأ المستخدم لعلاج اللشمانيا.

وأوضحت بن نيران في تصريحات صحفية أنه تم تسليم 20,000 (عشرون ألف) حقنة منها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فيما ظلت الكمية المتبقية كمخزون استراتيجي بمخازن الجهاز.

وأكدت رئيس قسم الإعلام أن الكمية الموردة تعد الأوفر على مدى كل السنوات ما يعني توفر العلاج للحالات المصابة بمرض اللشمانيا بنسبة 100% طيلة هذا الموسم.

ويعتبر مرض اللشمانيا أحد الأمراض المتوطنة في ليبيا و يعود انتشارها إلى مئات السنين، وتعد مدن جادو ويفرن ونالوت وغريان وبني وليد بؤر قديمة لانتشار المرض في حين لم تظهر أي إصابات بمدينة تاورغاء قبل عام 2000 وظهر المرض لأول مرة في المدينة فجأة خلال السنوات الأولى من الألفية الثانية.

وسجلت عام 1994 أول إصابة باللشمانيا الحشوية (النوع الثاني من اللشمانيا التي تنتشر في شرق وجنوب ليبيا وهي ثاني أكبر قاتل طفيلي في العالم) في مدينة سبها.

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