انتخابات بلدية مقبلة بالبلديات التابعة للحكومة المؤقتة

بنغازي-العنوان أكد رئيس اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية بالحكومة المؤقتة، جمال عبد الشفيع، اليوم الإثنين، جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات البلدية بالبلديات التابعة للحكومة. وقال رئيس اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية، إن رئيس الحكومة عبدالله الثني منح الإذن للجنة للبدء في الانتخابيات خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف، أن اللجنة على …

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