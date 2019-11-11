“المؤقتة” توجّه للبدء في صيانة الجسور الحيوية

أصدر نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة لشؤون الهيئات، الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، تعليماته بالإسراع في إنهاء الدراسات اللازمة لصيانة بعض الجسور الحيوية في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأحيرش الإثنين في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد عبدالقادر، بحضور مدير إدارة المشروعات بديوان مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج.

ووفق بيان للحكومة المؤقتة، فقد ناقش الاجتماع الآلية الموضوعة والشركات التي تم تكليفها لوضع الدراسات اللازمة لصيانة جسر درنة و جسر الباكور وجسر وادي الكوف وجسر وادي الأثل.

وأصدر الأحيرش تعليماته بضرورة التعجيل بإنهاء الإجراءات للبدء الفعلي في صيانة هذه الجسور لضمان السلامة، ولما تمثله هذه الجسور من أهمية نظرا لوقوعها في مكان حيوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية