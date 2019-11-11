مهندسون: جسر وادي الكوف بحالة جيدة

أكدت مصلحة الطرق والجسور-التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة- أن جسر وادي الكوف بالجبل الأخضر بحالة جيدة و لا توجد به أي تصدعات أو مؤشرات تدل على وجود مشاكل بالجسر وأن الصورة التى تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي صورة لفاصل التمدد، المعروف علمياً باسم (Expansion joint) والموجود بالجسر .

وذكرت المصلحة في منشور على صفحتها الرسمية أن هذا النوع من الفواصل يستخدم بالمنشآت الكبيرة للتقليل من الإجهادات المتولدة نتيجة التغيرات الحجمية المصاحبة للتغيرات بدرجات الحرارة

جاء تصريح المصلحة بعد زيارة ميدانية قام بها مهندسوها لجسر وادي الكوف للتحقق من الحالة الإنشائية للجسر، كما نشرت المصلحة مع المنشور صورة توضيحية لتبيان حقيقة الفواصل ونفي التصدعات

وقال المهندسان زكريا نتفي و عبدالحق عقاب إن مصلحة الطرق الجسور قامت بإجراء دراسة فنية لتقييم حالة الجسر ومن خلال الدراسة تبين أن الجسر يحتاج لبعض الصيانة وإن المصلحة بصدد التعاقد على تنفيذ هذه الصيانة.

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