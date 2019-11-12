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بنغازي .. وصول 2000 جواز سفر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

وصلت إلى مقر قسم جوازات الصحة في مدينة بنغازي كمية من جوازات السفر بلغ عددها 2059 بعد إرسالها من مصلحة الجوازات بطرابلس، ما يمثل حلاً لضائقة تمر بها فروع الجوازات في المنطقة الشرقية قاطبة.

وقال العقيد طلال أحمد الطوخي رئيس قسم جوازات الصحة ببنغازي إن الكمية ليست كبيرة ولكنها معقولة فبعد تعثر في المنظومة واصلاحها يتم الاشتغال اليوم على الحالات الطارئة مثل أصحاب الأمراض الخطيرة الذين يستوجب سفرهم للعلاج بشكل فوري.

ويضيف الطوخي أن جوازات الصحة تختص باستخراج جوازات موظفي الصحة فقط ولكن الوضع الاستثنائي أجبرها على العمل لمساعدة الحالات الصحية الحرجة، ومرد ذلك ما تعانيه بنغازي وعموم المنطقة الشرقية في استخراج جوازات السفر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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