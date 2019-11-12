بني وليد .. أعمال صيانة لتقاطع الدفاع المدني

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انطلقت في مدينة بني وليد أعمال الصيانة والتطوير لتقاطع الدفاع المدني “المطافي” إلي مزدوج الشارع رقم 2 ، بتنفيذ شركة الدليل للمقاولات العامة وتحت إشراف ادارة المشروعات والشؤون الفنية بالمجلس البلدي بني وليد.

تأتي هذه الصيانة ضمن خطة البلدية المتبعة لتحسين البنية التحتية ومعالجه الاختناقات بالطرق الرئيسية داخل المدينة وعموم البلدية ، ويعد تقاطع الدفاع المدني من أهم الطرق ببني وليد فهو يربط المدخل الجنوبي بوسط المدينة.

وقال عبد الله المخزوم “مدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بالمجلس البلدي” إن أعمال الصيانة ستستمر لمدة 45 يوم وبالمواصفات المتفق عليها بين الشركة وإدارة المشروعات بالبلدية.

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