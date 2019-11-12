جولة تفتيشية في صرمان على التمركزات الأمنية

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قام مدير مديرية الأمن في مدينة صرمان يرافقه مدير الشؤون الأمنية وعدد من عناصر الأجهزة الأمنية بزيارة ميدانية تفتيشية لعدد من التمركزات الأمنية جنوبي المدينة بحوالي 30 كم والموجودين بجزيرة طريق بئر عياد.

شارك في الجولة التفقدية قسم النجدة والسيطرة وقسم البحث الجنائي والدعم المركزي والشرطة العسكرية وكتيبة الاستطلاع جنوب صرمان.

تأتي هذه الزيارة ضمن الخطة الأمنية لمديرية أمن صرمان لتأمين المدينة والحدود الإدارية التابعة لها ومن أجل الوقوف على الوضع الأمني للتمركزات ومعرفة الوضع الأمني جنوب المدينة والتفتيش على المركبات والشاحنات ولفرض الأمن والآمان للحدود الإدارية وتأمينها من أي اختراق أمني قد يهدد المدينة .

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