«مواصلات الموقتة» تنفي تصدع جسر وادي الكوف

نفت مصلحة الطرق والجسور بالهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة الموقتة وجود أي تصدعات في جسر وادي الكوف، مؤكدة أن حالته الفنية جيدة.

وزار مهندسو المصلحة الجسر، أمس الإثنين، للاطمئنان على حالته الإنشائية، بعدما ترددت أنباء حول إمكانية انهياره، حسب وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وفي هذا السياق، أوضحت المصلحة أن الصورة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما وصف بأنه «تصدع في الجسر»، ما هو إلا «فاصل التمدد»، الذي يستخدم في المنشآت الكبيرة لتقليل الإجهادات المتولدة نتيجة التغيرات الحجمية المصاحبة لتغيرات درجات الحرارة.

يذكر أن مصلحة الطرق والجسور أجرت دراسة فنية لتقييم حالة الجسر، ومن خلال الدراسة تبين أنه يحتاج إلى بعض الصيانة، وهي بصدد التعاقد على تنفيذها.

ويقع جسر وادي الكوف في الجبل الأخضر، غرب مدينة البيضاء بنحو 19 كيلومترا، ويربط بين البيضاء ومدينة المرج، ويعتبر أكبر جسر كبلي خرساني في البلاد، إذ يبلغ ارتفاع عموديه 160 مترا تقريبا.

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