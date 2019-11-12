الجنائية الدولية تقرر مصير سيف القذافي اليوم

تقرير 218

بعد أن استغرقت يومين متتاليين تنتهي اليوم الثلاثاء جلسة الاستماع الخاصة التي بدأتها المحكمة الجنائية الدولية، بمقرها في مدينة لاهاي الهولندية، لسيف القذافي، بحضور فريق الدفاع عنه ووزير العدل بحكومة الوفاق.

رئيس المحكمة شيلي أوسوجي قال إن الجلسة استهدفت الاستماع إلى الدفاع شفويا من الطرفين والمشاركين، ومن الجهات الصديقة للمحكمة حول المسائل المطروحة في دعوى الاستئناف الحالية.

وخلال جلسة الاثنين عرض محامي سيف الإسلام فيديو يثبت محاكمته من قبل القضاء في ليبيا، وهو ما يؤكد قانونا بحسب محامي نجل القذافي عدم أحقية المحاكم الدولية بالنظر في كل القضايا التي يتهم فيها سيف الإسلام.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أعلنت في تقرير حول الوضع في ليبيا قدمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن ليبيا لا تزال ملزمة بالقبض على نجل القذافي وتسليمه إلى المحكمة، وأنه بحسب المعلومات التي وردت إلى مكتبها، فإن سيف القذافي موجود في الزنتان.

وفي الأثناء اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب على تسليم سيف القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين أنه مشمول بقرار العفو العام الذي أصدره البرلمان ، ومنوهين بأن ليبيا ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية كي تقوم بمحاكمته.

ساعات تفصل الجنايات الدولية عن الفصول الأخيرة من محاكمة سيف القذافي غيابيا، رغم أنه محكوم بالإعدام قصاصا من القضاء الليبي وهو حكم غيابي أيضا، كما شمله قرار عفو من مجلس النواب الذي لا يعرف أين يتواجد ابن القذافي.

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